Ancien du RCC, Hubert DARD nous a quittés.

Après avoir perdu tout récemment Bernard Jacquot, son fidèle doyen et grand dirigeant dévoué du Racing Club Chalonnais, l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais est une nouvelle fois dans la peine après avoir appris le décès d’Hubert Dard, à l’âge de 74 ans. Hubert, solide pilier, a porté le maillot du RCC en équipes de jeunes et seniors, laissant à ses coéquipiers cette image d’une force tranquille associée à la discrétion et à la fraternité.

Pilier de devoir !

Hubert, totalement investi dans sa tâche de pilier droit, s’imposait à ses adversaires par sa force, sans la moindre brutalité. Rappelons, parmi ses faits d’armes, ce match homérique qu’il livra avec toute l’équipe de Vannier, en septembre 1971, devant 2000 personnes, quand le RCC échoua de peu (7 à 9) contre le grand Brive et ses internationaux (voir photo : 4ème tango à partir de la gauche).

Enfin, pour achever sa carrière de rugbyman, Hubert répondit à l’appel de Tournus, en renforçant ce club formateur, comme le firent à cette époque de nombreux chalonnais.

Une fratrie fidèle aux couleurs tango.

Hubert était le frère de Michel et Julien et l’oncle de Raphaël, tous les 4 ayant porté fièrement les couleurs tango et furent anciens membres de l’Amicale.

L’Amicale des Anciens Tango Chalonnais témoigne l’expression de toute sa sympathie à la famille d’Hubert.

Les obsèques d’Hubert auront lieu le jeudi 14/11, à 14h30, en la salle de cérémonie du complexe funéraire 19 avenue Monnot, à Chalon.



J-P REBOUILLAT et J-P CRETIN