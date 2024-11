AVIS DE DECES - Madame Paulette DHALLUIN née VELLADIER

CHALON-SUR-SAÔNE - DOULLENS (80) - OUTREBOIS (80)



Jean-Marie DHALLUIN,

Alain DHALLUIN, ses enfants,

Micheline et Michel MAGNIER, sa sœur et son beau-frère,

Jacky DHALLUIN,

Arnaud et Laetitia DHALLUIN,

Cyrille et Karen DHALLUIN,

Thomas DHALLUIN,

Gauthier DHALLUIN, ses petits-enfants,

Florian, Axel, Celia, Benjamin, Tiffany, Carla, et Coleen, ses arrière-petits-enfants,

Jean-Michel et Anne-Marie MAGNIER,

Réjane et Pascal LENAIN,

Jean-François (†) et Roselyne MAGNIER,

Patrice et Rosy DHALLUIN, ses neveux et nièces,

les familles TREBOUTE, FOSSIER,

ses ami(e)s,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette DHALLUIN

née VELLADIER

survenu le 9 novembre 2024,

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 15 novembre 2024, à 14h30, église de Doullens dans la Somme (80).

L'inhumation se tiendra au cimetière d'Outrebois (80).

Paulette repose à la chambre funéraire de Doullens à partir de jeudi.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.