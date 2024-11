L’IUT de Chalon-sur-Saône accueille quatre auteurs de manga français pour une conférence inédite

Dans le cadre du dispositif des Cordées de la réussite, l’IUT de Chalon-sur-Saône a le plaisir d’accueillir quatre auteurs de manga français pour une conférence destinée aux collégiens et lycéens . Cet événement unique se déroulera le vendredi 15 novembre de 14h30 à 16h à l’amphithéâtre du bloc central.

Les auteurs à l’honneur

Quatre auteurs de la maison d’édition KANA partageront leur expérience artistique et professionnelle auprès des jeunes. Sont attendus :

• Yoann Vornière , auteur du manga Silence,

• Elsa Brants , auteur des mangas Myrtis et Save me Pythie,

• Tpiu , auteur du manga Les Héritiers d’Agïone,

• Pacha , auteur du manga La Boutique d’Artefacts.

Chaque intervenant présentera son œuvre, son processus créatif et les défis qu’il a rencontrés dans le monde de l’édition de manga. Un moment inspirant pour les collégiens et lycéens, qui pourront poser leurs questions et découvrir les coulisses de la création graphique et narrative.