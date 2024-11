‘Le Salon de l’Emploi’ co-organisé par le Grand Chalon et la Mission Locale a connu un énorme succès pour sa 6ème édition!

Découvrez l’inauguration du salon, les exposants, le discours d’accueil de Sébastien Martin et le photoreportage info-chalon.com

Ce salon de l’emploi de novembre 2024 a recensé 172 stands d’entreprises ou collectivités, qui ont proposé des emplois sur 12 pôles différents, pour 2 000 offres d’emploi dans différents secteurs d’activités (Restauration, industries, Transports et logistique, métiers de la sécurité, aide aux personnes à domicile, agroalimentaire, BTP…).

C’est un beau salon, coréalisé avec La Mission locale, qu’avait organisé le Grand Chalon avec ses partenaires : Pôle Emploi, les Sociétés de Recrutement par Intérim, l’Etat et toutes les entreprises présentes, ce jeudi 14 novembre de 9 heures à 17 heures, dans le Parc des Exposition, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Un salon où était attendu 4 500 personnes au cours de la journée qui étaient à la recherche d’un emploi et doté de 3 Food Truck sur place pour proposer des repas lors du déjeuner.

Un forum de l’emploi qui a connu un réel succès avec la présence de nombreuses enseignes du secteur du Chalonnais et du Grand Chalonnais.

Grâce à ce salon, porté par le Grand Chalon et ses partenaires, les demandeurs d’emploi où les personnes en quête de reconversion ont pu échanger avec les intervenants ou avoir la possibilité de transmettre leur candidature dans le but de faire un essai avec les différentes entreprises représentées et pourquoi pas décrocher un emploi.

Tous les participants et exposants étaient invités à participer au lancement officiel du Salon de l’emploi.

Info-chalon était présent à 8 heures 30, lors de l’inauguration de ce salon pour constater la présence d’ Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi, de l’insertion et de la santé, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipales, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Delphine Jacob, Déléguée Générale du MEDEF 71, Antonio Pascual (COMCOM SUD COTE Chalonnaise et Maire de Granges), Ibrahima Bathily , Directeur de la Mission locale du chalonnais, Christophe Gay, Directeur Territorial de France Travail, David Edmont, Directeur Transdev-Stac Chalon-sur-Saône …

Extrait du discours d’accueil de Sébastien Martin : « Il est important de mettre en avant la forte mobilisation du tissu économique, des partenaires de l’emploi à l’occasion de cette journée qui va être une journée marathon et que l’on puisse faire une belle photo de groupe avant que vous n’accueillez au moins 4 500 personnes sur cette journée et que vous finissiez la journée sur les rotules en ayant réceptionné un maximum de C.V, en tout cas, c’est tout le mal que l’on vous souhaite.

Juste un petit mot quand même pour vous remercier à nouveau d’être tous aussi mobilisés. Annie Lombard me rappelait que vous êtes 172 stands présents aujourd’hui, pour 2 000 offres d’emploi qui sont proposés lors de cette 6ème édition. Je rappelle encore que l’on attend plusieurs milliers de participants […] Je suis content de la présence de Monsieur le Sous-préfet, monsieur le Président de la Communauté de Commune Sud Côte Chalonnaise. Au sein du territoire de l’industrie, le Grand Chalon a étendu son action à nos partenaires de la Communauté de Commune Sud Chalonnaise de Verdun sur le Doubs et la Communauté de Commune de Sennecey-le-Grand qui correspond parfaitement, à peu de choses près au bassin d’emploi de Chalon-sur-Saône.

Nous sommes dans un contexte économique qui parait incertain et pourtant ce qui est certain, c’est que vous, vous êtes toujours là, qu’il y a toujours autant d’offres d’emploi qui sont proposées sur le bassin de Chalon et que ce bassin réagit et qu’il agit ! Moi, je vous avoue que je suis un peu désespéré quand je lis dans la presse que des usines ferment et qu’il n’y a pas de réactions […] Que dans un bassin industriel comme le nôtre, j’entends le Ministre de l’industrie expliquer qu’il va falloir attendre que l’Europe apporte une solution. Ben écoutez ! Nous, mes amis, on ne va pas attendre que l’Europe apporte une solution, on va essayer de continuer à se battre comme vous le faites toutes et tous pour continuer à développer vos entreprises !

Continuer à se battre avec les organismes de formation pour construire les formations les plus adéquates ! Continuer à se battre avec les organisations professionnelles comme la CPME, le MEDEF et toutes les organisations professionnelles qui sont avec nous pour continuer à montrer que l’on est un territoire attractif et puis continuer à se battre pour faire en sorte que de nouvelles entreprises viennent s’installer, même si, et ne l’oublions jamais l’essentiel du potentiel de création d’emploi est dans les entreprises qui sont déjà présentes dans le territoire et vous en êtes toutes et tous l’illustration. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver !

Il y a une nouveauté dans ce salon, c’est qu’il y a un stand d’accueil pour les étudiants et toutes celles et ceux qui recherchent des stages […] C’est une nouveauté dans ce salon car on voit bien que les stages, l’apprentissage sont souvent de très bonnes portes d’entrées vers un recrutement ensuite dans une de vos entreprises. Donc merci encore une fois à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon salon, faites comme les autres années, essayons d’avoir un taux de transformation assez élevé […] Grace au travail qui est fait avec France Travail, on sait qu’aujourd’hui qu’on a environ 30% de transformation des visiteurs vers un CDI, un CDD ou une formation qui emmène vers un emploi, donc il faut que l’on continue à améliorer encore ces chiffres mais ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Merci à toutes et à tous très bon salon! ».

S’en suivait l’allocution du Sous-préfet.

A 8 heures 55 de nombreuses personnes attendent l’ouverture du salon à 9 heures

9 heures à l’ouverture, ils sont très nombreux à accéder à l’intérieur du Parc des expositions.

Le panneau des 2 000 offres d’emploi est très consulté par les visiteurs.

