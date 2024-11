Vers une suspension du versement du RSA ?

C'est la menace qui plane. Des départements dirigés par la droite et le centre affichent la menace, compte tenu du contexte financier qui pèse sur eux.

Une menace qui pourrait être effective à compter du 1er janvier 2025. En confit avec l'Etat, après les annonces de ponction budgétaire, un certain nombre de départements ont brandi la menace de suspendre le versement du RSA et d'arrêter de prendre en charge les nouveaux mineurs non accompagnés. Réunis en congrès national, les départements de France affichent leurs oppositions au projet de loi de finance. Une opposition qui va jusqu'aux revalorisations du Ségur, les fameux "oubliés des oubliés" évoqués par André Accary.

Face à un contexte social toujours plus tendu, les départements dont près de 70 % de leurs dépenses sont liés aux dépenses sociales appellent l'Etat à mesurer l'impact de ses annonces. Protection de l'enfance, aide aux personnes âgées dépendantes, personnes porteuses de handicap... tout passe par le département ! Avec des recettes quasi exclusivement liées aux transactions immobilières, qui ont fondu comme neige au soleil, on assiste à un véritable effet ciseau entre les dépenses et les recettes des départements.