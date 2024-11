Une jeune française a vécu les élections américaines en Californie mais aussi Halloween

Aux Etats-Unis depuis le mois de févier 2024 dans le cadre d’un séjour « Au Pair » via l’organisme Cultural Care, Mathilde Thorel est actuellement dans l’Etat de Californie à Danville, proche de San Francisco, auprès d’une famille Américano-française ayant des jumeaux âgés de 8 ans.

Elève au lycée Emiland Gauthey, dans une section sport, elle a obtenu brillamment son Bac en 2023, puis a décidé de s’orienter vers d’autres horizons. Elle aura 20 ans en mars 2025.

Notre site info-chalon.com est allé à sa rencontre par Whatshapp afin de lui demander son ressenti de jeune française, au regard des récentes élections américaines et particulièrement celle qui a vu l’élection d’un nouveau Président des Etats Unis.

info-chalon.com : « Mathilde avant toute chose pourriez-vous nous dire brièvement ce qui vous a motivé de partir aux USA. »

Mathilde : « Une envie de voyager c’est certain mais aussi de découvrir une autre façon de vivre, une autre culture, de parfaire la langue. De plus pour me donner une orientation pour l’avenir sachant que je peux valider des crédits universitaires lors de ce séjour, ce que je réalise grâce à des rencontres dans d’autres Etats, je suis allé à New-York, à Chicago, par exemple. De plus je suis dans une famille dont la maman est d’origine française et je dois parler en français aux enfants. »

IC : « Parlons maintenant des élections américaines qui viennent de se terminer. Comment avez-vous vécu la campagne électorale avec vos yeux de 20 ans ? »

MT : « Je suis donc arrivée en février 2024 à Danville, déjà la campagne battait son plein et tout de suite j’ai senti beaucoup d’engagement de part et d’autre, sachant que quasiment deux partis étaient en campagne, les Démocrates et les Républicains. C’est très différent par rapport à la France quoi que n’ayant pas vécu la campagne des élections et n’ayant pas pu voter non plus pour la première fois.

Je ne parlerais que de la Californie bien sûr, mais on sentait des gens très engagés. Les maisons étaient aux couleurs des candidats; des banderoles plantées dans les jardins ou aux bords des rues ou route. Il y a avait même des boutiques de souvenirs de chacun des candidats. J’ai même vu une distribution de T-Shirt à l’effigie de Donald Trump sur lesquels étaient imprimés la photo montrant son geste vindicatif après avoir reçu une balle dans l’oreille.

Sans oublier l'ambiance Halloween comme peuvent faire les Américains sur ce sujet.

L’élection de ce dernier m’inquiète un peu car j’espère pouvoir renouveler mon visa jusqu’à fin juin 2025 pour terminer la scolarité des enfants et rentrer en France pour pouvoir ainsi m’inscrire en faculté.

IC : « La Californie est reconnu comme étant un Etat ayant voté Démocrate ( Kamala Harris) avec 58,7%, les Républicains (Donald Trump) ayant obtenu 38,3%. Quel regard porté sur la vie sociale de cet Etat ? »

MT : « La Californie est de toute évidence un Etat très riche et en me promenant dans San Francisco j’ai constaté que tout le monde était accepté, que ce soient les Sans Domicile Fixe, les drogués, les émigrés avec une forte présence de Latino-Américains. Il y a une visible différence sociale. En tout cas ce que j’ai constaté surtout de la part du monde du travail, c’est cette volonté de travailler. Le jour de l’élection étant en semaine les gens sont allés votés puis sont partis au travail, sachant que tout absentéisme est synonime de perte systématique de salaires. »

IC : « Mathilde comment vous sentez-vous après ces neuf mois loin de votre base en région chalonnaise ? »

MT : « Ça va ! Sur le plan du travail qui m’est confié c’est interessant et surprenant. De toute évidence la vie est toute autre dans ce vaste pays. Ma famille me manque un peu et j’ai hâte de revenir les voir même si je dois attendre juin 2025. Nous utilisons beaucoup les liaisons comme Whatshapp. J’avoue que c’est une belle expérience que je vis. »

Un grand merci à Mathilde d'avoir accordé cet entretien que nous avons eu avec 9 heures de décalage et rendez-vous en juillet 2025 pour faire un point au retour et aussi ….. fêter les 20ans !

JC Reynaud