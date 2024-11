Assemblée Générale Ordinaire de Cap au Large : Direction l’horizon 2025!

Le clin d’œil info-chalon.com



Vendredi 15 novembre à 19 heures, à la salle Claudius Gazelle, 4 rue du Lieutenant Rompion à Chalon-sur-Saône, se tenait l’Assemblée Générale Ordinaire de Cap au Large avec à l’ordre du jour : Le rapport moral du Président, le Bilan financier, les questions diverses…



Une tribune constituée de gauche à droite de Louis Favero, (moniteur), de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, de Jean Luc Durand, président de l’association Cap au Large, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, de Madeleine Limoge, trésorière et Catherine Jacquel, représentant le Crédit Agricole, qui faisait face à une trentaine de personnes dont Paul Adida, président du yacht club chalonnais.

Dans son rapport moral, le Président Jean Luc Durand était content d’annoncer : « Les différentes commissions ont bien été occupées et d’ailleurs il en ressort côté du bilan 2024/2025, le passage de 30 permis côtiers, 28 permis en eau intérieur, 9 permis hauturiers et 17 CRR (radio). Il en va de même pour les baptêmes en direction des personnes en situation de handicap avec 220 promenades sur la Saône. Outre les croisières organisées en méditerranée à Hyères (4 jours pour 6 équipiers), et celle de Croatie (14 jours pour 8 équipiers), notre association était aussi présente au Forum des Sports et des Associations et elle a participé le 15 septembre au lâché de Canards sur Saône organisé par le Lion’s club de Xavier Belissent. Par contre, nous sommes toujours à la recherche d’une possibilité de faire de la navigation en eau intérieur avec une péniche de location. Pour terminer, n’hésitez pas à consulter notre site Cap au Large, qui est une source d’information de la vie du club. Je vous remercie ! ».

Quant au rapport financier annoncé par Madeleine Limoge, trésorière, il termine son exercice en excédentaire et il était voté à l’unanimité des voix.



Une assemblée Générale qui se terminait par le traditionnel verre de l’amitié !

J.P.B