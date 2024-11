Sortie à Vertical’Art pour la section performance du club de Chalon

Le premier novembre, la section performance s'est rendue à Dijon pour un entraînement spécial dans la salle de bloc Vertical’Art. Là bas de 14:00 à 17:00 en présence du coach Myriam qui accompagnait de nombreux jeunes de la section : Zoé, Arthur, Maxence, Antoine, Gaelle, Noah, Robin, Éloi, Matis, Cielo et Octave

Après un échauffement rapide, les jeunes étaient prêts à réussir de nouveaux blocs assez variés, permettant de s'entraîner sur des parcours de différents niveaux, travaillant sur des compétences essentielles comme la souplesse, la force et la technique. Les blocs étaient classés par couleur pour indiquer leur difficulté : blanc pour le niveau le plus facile, suivi d’orange, vert, bleu, rouge, noir, et enfin violet pour les parcours les plus exigeants.

Ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes, et certains ont réussi à franchir des blocs de haut niveau, y compris des noirs et même des violets. Ces parcours exigeants ont poussé les limites, mais chacun a persévéré et souvent atteint ses objectifs.

L’ambiance était excellente, chacun s’encourageant mutuellement, peu importe le niveau des blocs tentés. Les plus expérimentés aidaient les moins avancés, et tout le monde coopérait, créant un vrai esprit d’équipe. Ce qui représente bien l’esprit de la section performance de Chalon.

Une sortie à Dijon bien appréciée avec un type d'entraînement comme celui-ci qui est l’occasion de progresser ensemble.

Merci à Bertrand d'avoir accompagné sur cette sortie et d’avoir conduit le minibus.