Au Stade-Fontaine au Loup, la Tour J vit ses dernières heures... L'opération grignotage débute ce jeudi

Face à la complexité de la vacance de logement sur le quartier Stade-Fontaine au Loup, l'OPAC est confronté depuis de nombreuses années à un plan de réflexion sur le devenir de son parc immobilier. Vidée au fil des ans, la tour J est sans doute l'un des bâtiments les plus emblématique du changement de logiciel pour le bailleur social. En lien avec la ville de Chalon sur Saône, le Grand Chalon et le département de Saône et Loire, la démolition a été actée il y a quelques temps. Chacun a pu voir depuis plusieurs mois, le chantier de curage avec la démolition des cloisons intérieures et le désamiantage. Puis est venu le tour du retrait de toutes les menuiseries extérieures. Ce jeudi, en début d'après-midi, sera officiellement lancée la phase de déconstruction et d'évacuation des gravats. Il est à préciser que les travaux de déconstruction seront systématiquement interrompus chaque jeudi, jour de marché.

A terme ? Une fois le bâtiment détruit par grignotage, ainsi que son parking, tous les espaces seront restitués en espaces verts selon des informations communiquées à info-chalon.com

Pour rappel, le montant de la démolition est d'un peu plus de 1,3 millions d'euros avec une participation du Grand Chalon pour 480 000 euros, du département de Saône et Loire pour 240 000 euros et de la participation d'Action logement pour un montant de 384 000 euros.

