Cercle Nautique Chalonnais : De nombreux podiums pour les chalonnais lors des interclubs régionaux d’Auxerre et départementaux de Chalon

Le clin d’œil info-chalon !

Pour les Championnats régionaux interclubs Benjamins qui se sont déroulés le 17 novembre à Auxerre : les nageuses et nageurs chalonnais (20 au total) du Cercle Nautique Chalonnais ont tiré leur épingle du jeu en obtenant 1 médaille d’Or (équipe filles) et 2 d’argent (équipe garçons).

Pour les Championnats départementaux interclubs Benjamins qui se sont déroulés le 17 novembre à Chalon-sur-Saône : les nageuses et nageurs chalonnais (90 nageurs, 9 équipes, 40 filles et 50 garçons au total) du Cercle Nautique Chalonnais ont performé en obtenant 3 médailles de bronze (équipe filles) et 1 d’Or et 2 d’argent (équipe garçons).

J.P.B