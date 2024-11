‘Chalon de la B.D.’ : Rencontre avec Hélia Paillat

Le week end dernier se déroulait le 5e salon de la BD à Chalon sur Saône. Sur place, info-chalon a fait la rencontre de Hélia Paillat, coloriste depuis 2014, soit 10 ans maintenant dans la Bande Dessinée.

Âgée de 36 ans et sortant d’une école d’art, la coloriste et parfois illustratrice de BD était présente pour un moment de dédicaces et de rencontre avec le public. C’est une occasion pour le Salon de la BD de mettre la lumière sur ce métier, parfois oublié de ce genre d’évènements, qui pourtant va de pair avec l’illustration. C’est donc la 3e année qu’elle participe au salon, ayant la chance d'être une locale, originaire de Sennecey-le-Grand et ayant un atelier d’artiste à Chalon-sur-Saône.

Elle proposait cette année les albums ’ Je suis au-delà de la mort’, ‘Les cochons dingues’, et bien d’autres !

Olivia MR