AVIS DE DECES - Madame Paulette TROMPILLE née GAUDILLIERE

CHALON-SUR-SAÔNE



Christiane, Michel (†)

sa sœur et son frère ;

Annie et Serge, Nathalie et Jean-Michel, Claudine et Mickaël, ses nièces

et leurs conjoints ;

Julien et Marine, Oceanne, Bérénice, Ambre, son petit-neveu et ses petites nièces ;

Loup, son arrière-petit-neveu,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette TROMPILLE

née GAUDILLIERE

survenu le 21 novembre 2024,

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 27 novembre 2024, à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur à Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.