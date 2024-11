La Députée Océane GODARD nommée membre de la Commission Mixte Paritaire sur le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale

Madame la Députée Océane GODARD a été désignée, aux côtés de son collègue Monsieur le Député Jérôme GUEDJ, pour représenter le groupe socialiste au sein de la Commission Mixte Paritaire (CMP) chargée du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale.

Dans ce cadre, elle portera avec conviction les propositions du groupe socialiste, travaillant à convaincre l’ensemble des parlementaires, toutes sensibilités confondues, d’adopter des mesures renforçant la justice sociale et fiscale, conformément aux attentes exprimées par les Françaises et les Français.

Le budget de la Sécurité Sociale, véritable pilier de notre pacte social, représente près de la moitié des dépenses publiques. Pour 2025, il s’élève à plus de 660 milliards d’euros, consacrés à des domaines essentiels tels que la santé, les retraites, le handicap et d’autres prestations sociales fondamentales pour nos concitoyens.

La Commission Mixte Paritaire, composée de 7 députés et 7 sénateurs, a pour mission de trouver un compromis entre les deux chambres sur les points de divergence restants. Son rôle est crucial pour l’adoption finale d’un texte équilibré et juste.

Madame la Députée Océane GODARD abordera ces travaux avec sérieux et détermination, pleinement consciente de l’enjeu majeur que représente ce budget pour l’équité et la solidarité nationale. Elle réaffirme son engagement à défendre des mesures fortes et ambitieuses au service de toutes et tous.

Océane GODARD

Députée de la Côte-d'Or