Les 12 heures du massage cardiaque : un évènement pour apprendre à sauver des vies.. c'est ce samedi à Chalon

Dans le cadre de sa programmation autour des gestes qui sauvent, le service Santé et Handicap du Grand Chalon organise une journée dédiée aux gestes de premiers secours : les 12 heures du massage cardiaque. Ce samedi 30 novembre, de 8h à 20h, la place de Beaune de Chalon-sur-Saône, accueillera cet événement ouvert au grand public, en partenariat avec de nombreux services de secours et associations locales.

Une journée d'apprentissage intensif pour tous les âges

Les 12 heures du massage cardiaque offrent une opportunité unique de se former aux gestes de premiers secours, avec un accent particulier sur le massage cardiaque, indispensable en cas d'arrêt cardiaque. Le public pourra participer à trois ateliers spécialisés pour pratiquer sur des mannequins représentant un bébé, un enfant et un adulte, sous la supervision d'experts de la Croix Rouge, de la Protection Civile, du SAMU/CESU et du SDIS 71.

Des animations ludiques et pédagogiques pour petits et grands

Pour rendre cette journée encore plus interactive, de nombreuses animations seront proposées :

- Démonstrations de premiers secours : exercices pratiques de massage cardiaque et de secours en cas d’étouffement.

- Mises en situation : simulations d'accidents de la vie courante avec l'intervention des secouristes du SDIS 71.

- Activités pour enfants : atelier de "brancardage de doudous", visites de véhicules de secours, et stands d'information adaptés aux plus jeunes.

Nicolas Desroches, journaliste au Journal de Saône et Loire et survivant d’un arrêt cardiaque, sera le parrain de cette journée. Son témoignage soulignera l’importance d’une réaction rapide et des gestes appris.

Un événement fédérateur et solidaire

Cet événement vise à sensibiliser la population à l’importance de savoir porter secours, dans un contexte où les accidents de la vie courante restent une des principales causes de décès en France. Grâce à une collaboration entre les partenaires locaux, cet événement ambitionne de former un maximum de citoyens pour qu’ils deviennent des acteurs de la chaîne de survie.

Informations pratiques

- Date : 30 novembre 2024

- Lieu : Place de Beaune, Chalon-sur-Saône

- Horaire 8h à 20h

- Evénement gratuit et ouvert à tous