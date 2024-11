SMR Boucicaut : après-midi convivial à Oslon ce samedi après-midi

Le SMR Marguerite Boucicaut, centre de réadaptation cardiaque, neurologique et pneumologue, a organisé un après-midi convivial au sein de la salle des fêtes oslonnaise ce samedi après-midi afin de remercier leur salarié pour leur travail.

En effet, en juin dernier, l’établissement a été certifié « Haute qualité des soins avec mention » par la HAS (Haute Autorité de Santé), le plus haut niveau de qualité des soins possible .

Fabrice De Sainte Marie, directeur de l’établissement, en étroite collaboration avec son assistance de direction, Olympe Sauvage, avaient donc lancé les invitations à leur 220 salariés afin de les convier à un après-midi récréatif et convivial ce samedi de 14h à 18h.

Au programme :

*Un tour du monde des jeux avec la participation de « Allez on joue »

*Des massages assis par deux masseurs professionnels : Olivier GROS et David DUCHER.

*Un buffet de pâtisseries

L’occasion pour ces professionnels de santé de se retrouver en dehors du milieu professionnel et de partager un moment convivial entre collègues.

Les organisateurs remercient vivement la ville d’Oslon qui leur a accordé une subvention afin de réduire le coût de location de la salle des fêtes communale.



Amandine CERRONE.