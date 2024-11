Fragnes La Loyère : Les séniors choyés au repas offert par le CCAS.

Le traditionnel repas offert aux personnes de plus de 70 ans a eu lieu à la salle du Bicentenaire ce dimanche 24 novembre.

Ils étaient environ une centaine de convives à table ce dimanche à la salle du Bicentenaire pour le traditionnel repas offert par le CCAS aux seniors.

Madame le maire Laurence Olivier a fait un petit discours pour souhaiter la bienvenue aux Fralois présents au repas. Elle a remercié l’équipe du CCAS qui s’est occupée de tout, préparation de la salle, choix du repas. La salle avait été très finement décorée par les membres du CCAS.

Emilie Legrand vice-présidente du CCAS a, à son tour, fait un discours d’accueil pour les convives remerciant particulièrement les personnes bénévoles du CCAS et les élus pour leur implication dans cette journée conviviale.

Pour bien commencer, les séniors se sont retrouvés autour d’un apéritif, le temps de renouer et discuter un peu avant les festivités du repas.

Les 100 convives ont pu déguster le repas confectionné par le traiteur Jacquard de Mervans. Il leur avait concocté foie gras, mousseline de sandre, poularde aux morilles, fromages et dessert au menu.

En effet le service était assuré par les bénévoles du CCAS et les élus y compris madame le maire.

Il n’y a pas de fête sans musique pour faire quelques tours de piste en dansant ; le duo Elesys avec Philippe Tomasz à la batterie, au chant ..., et Mathieu Dumont à la basse ont assuré l’animation musicale. Ils ont comme on dit Chauffé la salle entrainant dans un tourbillon de notes les danseurs et danseuses qui, le temps d’un après-midi, avaient retrouvé leur jeunesse.

Mathieu n’a pas hésité une seconde pour descendre dans la salle, ou plutôt se percher sur une chaise dans la salle, au plus près des danseurs pour faire un show très apprécié.

Les élus et bénévoles du CCAS n’étaient pas les derniers sur la piste et même pour aller quérir un cavalier parmi les séniors.

Une belle réussite que cette journée conviviale grâce à une équipe très dynamique.

C.Cléaux