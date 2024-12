La belle action de solidarité des bénévoles chalonnais en soutien aux habitants de la région de Valence (Espagne) est en route vers sa destination finale !

Avec 33 palettes complètes, l’objectif est atteint !

Suite aux inondations dévastatrices qui se sont déroulées dans la région de Valence, des bénévoles résidant à Chalon-sur-Saône et dans les environs ont décidé de se mobiliser afin de réceptionner des dons de marchandises à destination du peuple espagnol.

Benjamin Fuet, à l’origine de cette action de solidarité assisté de Mickael Fernandez, de Julie Wiart …, a réussi son pari, celui de récupérer 33 palettes contenant nourriture, médicaments, nourriture bébés, hygiène adultes et bébés, couvertures, vêtements … mais aussi du matériel : jouets, lampes, réchauds à gaz, sacs de couchage... afin qu’elles soient acheminées par transport dans le petit village de Llombaï en Espagne.

Partenaire de cette action de solidarité, les Transports Alainé n’ont pas hésité à mettre gratuitement à disposition un semi-remorque conduit par Xavier qui a pris la route ce vendredi en fin de journée et qui arrivera à destination mardi en début d’après-midi dans le village espagnol.

Benjamin Fuet et ses collaborateurs remercient tous les bénévoles qui se sont mobilisés, les nombreux partenaires : Hôpital William Morey, l’Hôpital privé Sainte Marie, Bricoman, Anaïs coiffure, le Lycée agricole de Fontaines, Juchat Palettes, Tryba entreprise, les transports Alainé … mais aussi la Mairie de Chalon-sur-Saône pour le prêt du local et des cartons, l’Association Espagnole pour son soutien et tous les généreux donateurs du bassin chalonnais.

J.P.B-