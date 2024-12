ELAN CHALON - Elric Delord, nouveau coach, pour 3 saisons

Communiqué de presse

L’Elan Chalon est ravi d’annoncer l’arrivée d’Elric DELORD en tant que nouvel entraîneur principal pour cette saison ainsi que les deux suivantes.



Portrait d’un coach au parcours singulier.

Originaire de Périgueux, Elric DELORD aurait pu ne jamais rejoindre le monde du basket professionnel. Après avoir obtenu son baccalauréat, il choisit une voie différente et poursuit des études d’ingénieur en informatique, avant de travailler comme développeur de logiciels pour le CNRS. Cependant, sa passion pour le basket le conduit en parallèle de son activité professionnelle à Mérignac, où il fait ses premières armes en tant qu’entraîneur en Nationale 3. Cette expérience lui permet de croiser le chemin de Pierre Vincent, alors coach à l’ASVEL, un tournant décisif dans sa carrière. L’été 2013, il fait son entrée dans le milieu du basket professionnel en tant qu’assistant-coach au sein du club lyonnais.

En six saisons à l’ASVEL, il participe activement à la conquête de deux titres de Champion de France, avant de rejoindre Le Mans Sarthe Basket en 2019. D’abord assistant de Dounia Issa, Elric prend les rênes de l’équipe première peu avant Noël, lançant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. Sous sa direction, le MSB obtient des résultats solides, avec plusieurs qualifications en Play-offs et une première campagne européenne en BCL lors de la saison 2023-2024.

Fort d’une expérience riche et diversifiée dans le basket français, Elric a su marquer les esprits, non seulement par ses qualités de leader et de tacticien, mais aussi par son sens humain et sa capacité à fédérer.

Avec l’arrivée d’Elric DELORD, l’Elan Chalon espère insuffler une nouvelle dynamique à sa saison et continuer à défendre fièrement ses couleurs en Betclic Élite.

Nous souhaitons la bienvenue à Elric DELORD au sein de la famille chalonnaise !