Avec ‘Un Eté à la Campagne’ passez un Noël magique

Inspirations pour vos tables de fêtes, idées cadeaux et bien plus encore, lorsque vous préparez ces moments si précieux, les fleurs se font belles !

N’hésitez pas à venir en magasin, découvrir un univers empreint de magie

Plantes vertes et fleuries, fleurs coupées, nombreuses décorations, créations en fleurs séchées…

mais aussi couronnes de porte et de l’avent, cartes cadeaux et bons pour ateliers floraux, tout est possible pour réussir vos fêtes!

Vous pouvez les contacter dès à présent pour vos jolies commandes.

Les fleuristes ‘Un été à la campagne’ ,7 rue du pont à Chalon sur Saône sont ouverts du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h puis le dimanche de 9h - 12h.

Publi-information