Conférence de Bruno Humbeeck ce jeudi à Chalon  - Aider son enfant à bien vivre l’école

Déposer son enfant à l’école alors que l’on anticipe qu’il va y vivre des moments difficiles sur lesquels, en tant que parent, on n’aura aucune prise ; l’y reconduire chaque matin alors que l’on imagine que la journée, pour lui, sera un calvaire et que l’on ne pourra rien y faire ; le reprendre à la sortie de l’école en constatant à son air tristounet que cela ne s’est pas bien passé et se sentir impuissant à y changer quoi que ce soit ; tenter de soutenir positivement sa scolarité en l’aidant dans ses devoirs et constater que chacun d’eux devient un haut-lieu d’affrontement duquel personne ne sort jamais gagnant ; voir la relation que l’on noue avec son enfant excessivement parasitée par une scolarité balbutiante, des résultats décevants et un investissement scolaire de plus en plus anxiogène ; constater que le lien qui nous relie à notre ado est lourdement grevé par une scolarité consternante, des résultats navrants et un investissement scolaire de plus en plus insignifiant...

Entre l’offensive inappropriée et le désinvestissement désabusé, le parent apparait souvent noyé dans l’incertitude, déboussolé dans ses attitudes, condamné à la solitude alors qu’il se met à errer dans cet espace intermédiaire qui, entre l’école et la famille, définit un no-man’s land souvent conflictuel que l’on appelle la co-éducation.

Comment intervenir sans apparaître intrusif aux yeux d’une école qui tend à se constituer d’abord comme le territoire exclusif des enseignants et des élèves ? Comment agir en demeurant à sa place de parent ? Comment réagir à la souffrance de son enfant lorsqu’elle est essentiellement une souffrance d’élève à laquelle l’école semble peiner à répondre ? Qu’est ce qui relève du rôle parental dans la prise en charge de cette souffrance ? Qu’est ce qui est du ressort de la fonction éducative de l’école ? Comment gérer les souffrances liées à l’intégration au sein de la classe ou celles qui s’associent plus directement à la difficulté d’apprendre ? Comment réagir aux peurs de son enfant lorsqu’elles trouvent leur racine à l’école ? comment éviter qu’elles ne se transforment en phobie ? Comment faire en sorte qu’elles ne s’ancrent pas dans ses propres angoisses de parent ?

Ainsi envisagée, la conférence se déroulera en trois parties distinctes au cours d’une seule séance :

1.1 ° Le parent face aux difficultés de l’élève // Le harcèlement scolaire, côté parents.

Mon enfant est harcelé : en tant que parent que puis-je faire pour l’aider ?

° Le parent face aux difficultés de l’élève// Les difficultés pour apprendre, coté parents

Mon enfant a des difficultés pour apprendre. En tant que parent comment l’aider dans ses apprentissages ?

1.3° Le parent face aux difficultés de l’élève // Du dégout de l'école à la phobie scolaire, côté parents

Mon enfant n’aime pas l’école : en tant que parent que puis-je faire pour l’aider ?

Titulaire d’un Master Européen de Recherche en Sciences de l’éduction et d’un doctorat en Sciences de l’éducation de l’université de Rouen, Bruno Humbeeck est actif à la fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur de recherche au sein du service des Sciences de la famille de l’université de Mons.