VELO SPORT CHALONNAIS - Un rendez-vous majeur de l'économie circulaire au Parc des Expositions

A tous les prix, à toutes les bourses et pour tous les mollets, c'est un peu comme ça qu'on pourrait définir ce rendez-vous parfaitement bien orchestré par le club Vélo Sport Chalonnais. De 10 euros à plusieurs milliers d'euros, ce sont près de 1000 vélos qui étaient présentés ce samedi dans les allées du Parc des Expositions, en présence de dizaines de bénévoles de l'association. Si aux deux-roues, on ajoute toutes les pièces détachées et autres, ce sont bien des milliers de possibilités de s'équiper à moindre coût qui étaient offertes. Une manière aussi de démontrer que l'économie circulaire autour des deux-roues suscite l'enthousiasme depuis des décennies à Chalon sur Saône.

Parallèlement, Christophe Zoccolante, Zoc Vélos Services, assurait sa présence, pour donner les bons conseils et un petit état des lieux des deux roues, sur simple demande. Une consultation rapide et efficace, bien appréciée par les nombreux visiteurs.

Chapeau à toute l'équipe pour ce rendez-vous 2024 bien assuré...

Laurent Guillaumé