Le Rully Rock Fest : une première édition explosive le 13 décembre !

Amateurs de punk rock et de soirées festives, marquez vos calendriers ! Tapage Rock, en partenariat avec les associations Bouge à Rully et Poz Event, organise la toute première édition du Rully Rock Fest. Ce rendez-vous se tiendra le vendredi 13 décembre à partir de 20 h, à la salle Polyvalente de Rully.

Pour cette grande première, le Rully Rock Fest promet une ambiance électrique avec une affiche de 5 groupes prêts à enflammer la scène :

- Les Ramoneurs de Menhirs : Du punk celtique à la française, porté par Loran, ancien guitariste du mythique groupe Bérurier Noir.

- Los Fastidios : L’énergie du ska punk dans toute sa splendeur.

- Les Lupoï : Le strip punk dans toute sa singularité, un cocktail explosif et déjanté.

- DJ Hantnoise : Un set punk et ska qui vous fera bouger jusqu’au bout de la nuit.

- Urban Sheep : Du rock festif pour débuter la soirée sur une note entraînante.



Infos pratiques

Vendredi 13 décembre, dès 20 h, salle Polyvalente, Rully (71).

- Tarifs :

- 18 € sur place.

- 15 € en prévente.

- Réservation ici

- Contact : [email protected]