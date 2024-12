Parfaite réussite de l’événement théâtrale participatif et radiophonique ‘Léon Blum, une vie héroïque’ à l’Espace des Arts

D’une durée d’un peu plus de 9h, le public a été ravi de vivre cette expérience qui a mêlé podcast, débats, chants et danses, bal populaire, banquet républicain…

Samedi, les spectateurs ont pris place dans le Grand Espace de la Scène nationale Chalon-sur-Saône, à partir de 14h, pour une expérience inoubliable pilotée par Philippe Collin (conception et narration), Violaine Ballet (conception) et Charles Berling (conception et interprétation) avec à leurs côtés Berengère Warluzel (interprétation), Sébastien Goethals (dessinateur), Fabien Archambault (historien)… ainsi que des talents chalonnais : Musique/Pluriel (chorale), des élèves du Conservatoire du Grand Chalon, des comédiens amateurs exceptionnels, des élèves et anciens élèves de la formation Espace de Rue.

Devant un Grand Espace qui affichait complet pour l’occasion, cet événement participatif a conquis le public avec une mise en scène ambitieuse et inédite faisant appel aux talents locaux qui ont participé avec bonheur à cette expérience qui s’est terminée aux alentours de 23h00. Ceux-ci ont salué la bienveillance de l’équipe formée, entre autres, par Philippe Collin (producteur de radio, journaliste, auteur notamment du podcast ‘Face à l’histoire’ sur France Inter, dans lequel s’inscrit ‘Léon Blum, une vie héroïque’), Violaine Ballet (réalisatrice des podcasts 'Napoléon Bonaparte, Philippe Pétain, Molière, Vladimir Poutine, Léon Blum…' de Philippe Collin, collaboratrice France Inter…) et Charles Berling. Autant de professionnels avérés qui, malgré leur grande expérience, ont su rester tout à fait accessibles et très à l’écoute des figurants amateurs investis dans cette grande aventure composée de 9 épisodes, rythmés à 17h30 par un bal populaire et un goûter, puis à 20h par un grand banquet républicain.

Cet événement, hors norme, a permis de mettre en lumière la vie, le parcours semé d’embûches et l’héritage de Léon Blum.

SBR