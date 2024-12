Focus sur l'association chalonnaise « Écoute et soutien aux enfants hospitalisés »

A l'occasion de son article sur la remise de chèque par le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise à cette association, Info-Chalon.com vous avait promis de vous présenter plus en détail l'association « Écoute et soutien aux enfants hospitalisés »

Nous avons donc interviewé Danielle Charles, qui préside cette association, créée en 1990 dans l'ancien hôpital de Chalon

« Écoute et soutien aux enfants hospitalisés » poursuit deux objectifs : procurer un soutien aux enfants hospitalisés et à leur famille, et apporter un aide matérielle aux enfants atteints d'une pathologie lourde, lors de leur retour à domicile. Elle est composée de 13 bénévoles, qui interviennent du lundi au vendredi, à raison de 2 personnes par ½ journée.

Concrètement, cela se traduit par une animation de la salle de jeux, via la fourniture de diverses activités, telles que des jeux de société, des activités manuelles ou artistiques, de la lecture... Avec en plus cette année, une contribution à la décoration de 3 boxes d'urgences pédiatriques.

L'association participe aussi aux anniversaires. Et le 18 décembre 2024, comme toutes les années aux alentours de Noël, elle proposera aux enfants et à leur famille, un spectacle et un goûter, avec distribution de cadeaux par le Père Noël. Ces cadeaux ont d'ailleurs été récoltés ce dimanche par plus de 600 Pères motards Côte d'Oriens, qui ont effectué pour la dixième fois cette année, une ballade autour de Dijon, déguisés en Pères Noël.

Enfin, en 2024, l'association a contribué, à hauteur de 5 000 euros, au financement de l'achat d'une chienne d'assistance judiciaire à l'unité d'accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED) du Centre hospitalier William Morey. La présence rassurante d'Ulpa, c'est son nom, va dorénavant accompagner les mineurs victimes de maltraitance, qui arrivent à l'hôpital.

Pour mener à bien toutes ces actions, « Écoute et soutien aux enfants hospitalisés » a bien sûr besoin de financements.

Pour ce faire, elle peut compter sur les subventions, que lui accordent régulièrement la Mairie de Chalon sur Saône, l'Hôpital William Morey, l'Agence régionale de santé, etc... Elle bénéfice aussi de dons privés, émanant de fidèles donateurs, mais aussi d'associations comme le Marathon des vins de la Côte chalonnaise, ou l'Entente Chalonnaise d'Athlétisme (ECA). Cette dernière lui reverse les bénéfices d''une course, spécialement dédiée à la cause des enfants malades.

Et les clubs services ne sont pas en reste! Comme le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise, qui vient de faire un don de 1 500 euros, en contrepartie d'une participation des bénévoles de l'association aux Festives gourmandes (voir article), Ou le Rotary club Chalon Saint Vincent, qui organise samedi 14 décembre, un concert du Chœur Gospel de Chalon à l’Église de Fontaines, et qui reversera à l'association les bénéfices de cette manifestation, qui affiche déjà complet,

Pour faire un don ou pour tout renseignement: 03 85 44 66 88 ou [email protected]