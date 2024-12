Dylan Rocher, 9 fois champion du Monde de pétanque, s’est confié à la presse nationale et internationale après son élimination en demi-finale des mondiaux à Dijon

Parmi les nombreux médias, info-chalon était présent pour poser une question parmi celles de nos confrères !

Après avoir confié sa déception et analysé les éléments clés de la défaite qui les ont conduits à la 3ème place alors qu’ils visaient le titre mondial, Dylan Rocher a expliqué que le début de partie, selon lui, avait été crucial pour la suite :

Il était également assez lucide pour reconnaître que les malgaches avaient mieux joué qu’eux, qu’ils avaient été beaucoup plus réguliers que ce soit au point ou au tir. Il confirmait une nouvelle fois sa déception, celle de ne pas avoir réussi à entrer tout de suite dans la partie pour leur mettre le doute, expliquant que le public acquis à leur cause aurait pu potentiellement déstabiliser les malgaches par la suite.

Confirmant que l’équipe de France avait été pris à son propre jeu, c'est-à-dire un jeu d’attaque et que les malgaches avaient répondu par un jeu très offensif au tir, il ajoutait qu’après 2 premières mènes plutôt réussies mais annulées par déplacement de bouchon:

« On a perdu des points que l’on ne perdait pas auparavant et on a manqué quelques boules qu’on ne manquait pas non plus auparavant ! ».

Ce compétiteur dans l’âme qui aime gagner de nombreux titres reconnaissait sa déception sur l’épreuve de tir de précision mais qu’il avait réussi à se remobiliser pour la compétition triplette qu’il voulait gagner et qu’il avait fait son job jusqu’aux demi-finales. Il confirmait qu’il fallait de nouveau se remobiliser pour revenir plus fort sur les circuits internationaux, parce que tous les pays commencent à bien évoluer à l’image de la Hongrie au tir de précision. Il se posait aussi la question que suite aux arrêts des légendes (Quintais-Suchaud et peut-être Lacroix) il fallait peut être se tourner vers la jeunesse, mais est-ce qu’ils y en a qui sont aussi bons que nos légendes, c’était le gros point d’interrogation. Puis il affirmait :

« De toute façon, il va falloir préparer l’avenir et voilà on n’a pas le choix ! Mais ce qui fait plaisir lors de ces Championnats du Monde, c’est qu’à l’image d’un Jean Feltain, lui, il a fait voir à tout le monde qu’il était là, qu’il était présent et qu’il peut devenir un pilier pour l’avenir et cela c’est réconfortant ! ».

Il expliquait aussi que la pétanque de maintenant n’était plus pareil du fait de son règlement, par exemple le fait de jeter mal le bouchon maintenant l’adversaire joue entre 6 et 8 mètres, que les terrains sont beaucoup plus des terrains de tir, donc que tout a changé. Qu’il allait falloir s’adapter à ce nouveau type de pétanque et reprendre de la confiance mais surtout retrouver des piliers pour l’équipe de France. Puis il ajoutait :

« Même si je sais que tout cela ne va pas se faire en 1 an. Néanmoins j’ai confiance car en France il y a un gros vivier de bon joueur ! ».

(Question info-chalon) Alors c’est quoi justement vos objectifs futurs en équipe de France ?

D.R : « Ben, alors moi c’est clair, de toute façon je suis un compétiteur et je veux toujours tout gagner ! Pour moi, le but c’est toujours de gagner un maximum de Championnat du Monde, même si j’ai la chance dans avoir 9. Je veux rester pendant des années encore au top et faire voir aux autres pays que nous sommes encore là et que ce n’est pas fini. Qu’il y a une nouvelle génération qui va arriver et qu’ils pourront compter sur nous dans l’adversité, même si je sais que cela ne va pas être facile !».

J.P.B