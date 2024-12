Châtenoy le Royal : Réception de remerciements des bénévoles pour leur implication dans les actions du CCAS.

Ce mardi 10 décembre 2024 à la salle des 4 saisons, les bénévoles qui ont œuvré à côté des membres du CCAS étaient conviés à une réception de remerciements organisée par la municipalité.

Une occasion pour Vincent Bergeret maire de la ville accompagné d’adjoints et adjointes, d’Emmanuelle Baudot directrice du CCAS, des membres du CCAS, de pouvoir remercier tous les bénévoles, membres d’associations ou non, de leurs aides précieuses lors des diverses manifestations organisées durant l’année. Cérémonie des naissances, galettes des rois, parcours du cœur, la fête de l’athlétisme, le plan canicule…

Vincent Bergeret s’est adressé aux bénévoles et aux représentants des associations présents : « Merci à tous pour votre aide précieuse. C’est important de pouvoir compter sur vous, les habitants. D’ailleurs, n’hésitez pas à venir rencontrer les professionnels du CCAS si vous avez des idées pour d’éventuels projets ou futures animations. L’ensemble de l’équipe du CCAS vous donne rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! ... »

Monsieur le maire a énoncé la liste des associations à remercier, il y avait Multigym, le Tir sportif, Toujours Femme, Ailes aident, la Ligue contre le cancer, Corasaône, Ecoute et soutien aux enfants hospitalisés, Lions Club, Rotary Club, AFM Téléthon, l’Echiquier Royal, l’Entente chalonnaise d’athlétisme et il n’a pas oublié les professionnels, le Docteur Milles, les infirmières Azalée, M. Debowski ainsi que la vingtaine de personnes présente pour aider à titre individuel.

Il a souligné le travail des 8 bénévoles, Mme Heurtier, Mme Lanneau, Mme Olszewski, Mme Principale, Mme Pinto, Mme Sande, Mme Prudlo et Mme Brunet, qui tout au long de l’année se regroupe au CCAS chaque semaine ce qui représente plus de 700 heures de bénévolat de même que les deux jeunes Mohammed et Alexia qui s’investissent lors des manifestations.

Les magasins châtenoyens Carrefour Market, l’Atelier du Goût, le Marché aux affaires apportent leurs contributions aux actions menées par le CCAS et la commune, a rappelé monsieur le maire.

Cette réception a été le moment opportun pour remettre à l’association Toujours Femme un chèque de 2018,20 € récoltés par la vente de brioche, de gobelets, …, par la marche rose et par les jeunes.

Un chèque de 254,40 € a été remis à chaque association La ligue contre le cancer, Corasaône et Ailes aident grâce à la vente de brioches.

Depuis deux ans l’association Ecoute et soutien aux enfants hospitalisés fait partie des bénéficiaires. Un chèque de 719 € lui a été remis lors de cette soirée par Bérengère Catinot.

Les jeunes de l’ERJ ont participé au Téléthon en vendant des porte-clés, des crêpes aux parents à la sortie de la garderie du soir. Grâce à la générosité de tous la somme de 369,10 € a été récoltée et, ce mardi soir, elle a été remise à Michel Camus de l’AFM Téléthon.

« Avant de partager le pot de l’amitié, nous avons une pensée particulière pour deux bénévoles qui nous ont quitté cette année : Mme Gagneroy Françoise et M. Ravet Jean-Jacques … » a rappelé Vincent Bergeret.

C.Cléaux