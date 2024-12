Deux CUMA font chacune un don au Lycée Agricole de Fontaines.

Au sein du Lycée agricole de Fontaines, Pierre Botheron directeur de l’établissement a reçu les représentants de deux CUMA de Saône et Loire pour un acte de générosité et de solidarité.

Ce n’était pas une demande mais bien pour une remise de don au Lycée que Jacky Ravat, Thomas Ravat de la CUMA force 6 et Jean-Paul Meulien, Bruno Caradot de la CUMA F.U.T sont venus ce lundi 9 décembre rencontrer Pierre Botheron directeur du Lycée et Anne Gonthier présidente du Conseil d'Administration.

Cette remise de chèque a symbolisé bien plus qu’un simple geste financier mais a témoigné de la volonté des membres des CUMA de partager leurs ressources avec le Lycée, Lycée où Jean-Paul Meulien et Thomas Ravat ont fait leurs études. Les deux CUMA ont décidé de mettre fin à leurs activités et ont choisi de redistribuer les fonds restants au Lycée agricole de Fontaines.

Pierre Botheron : « deux Coopératives d'Utilisation des Matériels Agricoles ont pris la décision d’arrêter et par deux fois, les associés de ces coopératives se sont demandés quoi faire de l’argent, ils ont décidé de soutenir un Lycée agricole, entre autres le nôtre, car les lycées agricoles sont l’avenir de l’agriculture… C’est rare que ce soit un Lycée agricole qui reçoive un don. Ça nous fait énormément plaisir, pas seulement pour le volume d’argent, mais surtout pour le geste ».

Anne Gonthier présidente du CA du Lycée : « C’est essentiel pour nous de dire que sur une des CUMA, les enfants sont venus à Fontaines. Les valeurs qu’on a transmises à tous ces jeunes, ça leur permet de dire que le Lycée agricole fait des choses pour eux et pourquoi pas leur donner un coup de pouce, parce que le Lycée est porteur de valeurs, il est porteur d’un certain nombre de choses qu’on défend… C’est tout ça qui est mis en exergue dans ce geste-là… »

La CUMA Force 6 avait déjà remis son chèque de 8000 € au Lycée et ce lundi c’était à la CUMA F.U.T. de remettre le sien de 2000 €.

Comme le soulignait le directeur de l’établissement scolaire, « avec l’augmentation des charges, surtout des fluides, cette aide est la bienvenue même si le Lycée est plutôt solide. Ces 10 000 € serviront à différents projets du Lycée agricole ».

Le directeur, monsieur Botheron, a adressé un immense merci à la CUMA Force 6 (Jacky RAVAT, Thomas Ravat, Frédéric Ravat et Joël Beillat) et à la CUMA F.U.T. (Jean-Paul Meulien et Bruno Caradot) pour leurs dons.

C.Cléaux