Les Maires ruraux de Saône et Loire saluent la nomination de François Bayrou

L’Association Nationale des Maires Ruraux de France (AMRF) vient de féliciter par communiqué de presse François Bayrou, pour sa nomination en qualité de Premier Ministre, et notre association départementale s’associe à ces félicitations républicaines.

L’AMR 71 souhaite que les dossiers qui sont bien avancés puissent être traduits très vite dans la loi concernant notamment : le statut de l’élu, la prise en compte de l’espace, la loi sur la compétence Eau et assainissement, le rattrapage de nos 89 communes déclassées des zones de revitalisation rurale, les mesures en faveur du monde agricole (calcul des retraites agricoles sur les 25 meilleures années, accompagnement des jeunes agriculteurs).

Ces décisions doivent se traduire par un retour au plein exercice de la liberté communale et l’autonomie des Maires dans la gestion communale. La consolidation du programme Villages d’Avenir, qui ne concerne actuellement que 27 communes de Saône-et-Loire, en est une étape.

Les Maires ruraux souhaitent que tous ces sujets soient parmi les priorités du nouveau Gouvernement, tout comme les sujets tels que l’accès aux soins, la mobilité, l’école rurale, la rénovation du bâti, via un Plan France Ruralités boosté et doté d’ambitions plus fortes.

L’Association plaide pour que le regard qui a changé sur la ruralité aboutisse enfin à des décisions concrètes.

Jean-François FARENC

Président et le Bureau de l’AMR 71