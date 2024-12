Donné par Gospel Chalon, le concert de Noël du Rotary Chalon Saint-Vincent contribue à financer l’accueil d’une chienne d’assistance judiciaire à l’hôpital William-Morey

Lorsque les différents architectes, qui se sont succédé depuis le 14e siècle, ont établi les plans de l’église Saint-Just de Fontaines, ils n’imaginaient guère qu’en ce 14 décembre 2024 elle serait à peine assez grande pour accueillir le traditionnel concert de Noël du rotary-club Chalon Saint-Vincent. Ce samedi soir, il n’y avait en effet plus de places disponibles pour venir écouter le chœur Gospel Chalon, qui chantait à nouveau au profit des enfants malades et hospitalisés de Chalon et du Grand Chalon.

Quinze titres au programme

Durant une heure et demie, quelque quatre-vingts choristes, dirigés par Sébastien Vaivrand, leur dynamique chef de chœur, ont fait partager à un public enthousiaste leur passion pour l’art choral à travers quinze titres, choisis avec le plus grand soin et témoignant de l’extrême richesse du gospel. Une heure et demie passée à découvrir ou redécouvrir des morceaux qui ont marqué sa longue histoire, commencée au 18e siècle dans les églises évangéliques afro-américaines. Des morceaux signés par quelques grands noms, comme Richard Smallwood, Kirk Franklin, Jeffrey LaValley, ou encore Donald Lawrence et Warryn Campbell.

Sous le signe de la magie

Samedi dernier, le concert donné par Gospel Chalon en l’église de Fontaines était doublement placé sous le signe de la magie. La magie du Rotary, thème choisi cette année par la présidente internationale Stéphanie Urchick. Et bien sûr la magie de Noël, calendrier oblige… Les deux magies se conjuguant pour la réussite de l’édition 2024, organisée en vue d’apporter un soutien financier au projet d’accueil d’une chienne d’assistance judiciaire à l’Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger (UAPED) de Saône-et-Loire, implantée au centre hospitalier William Morey de Chalon.

Bienvenue à Upla

Avant que le concert ne commence, Upla, une chienne golden retriever de 18 mois, sous la conduite de son maître Martial Syvery, puériculteur à l’UAPED de Chalon, est venue se présenter aux spectateurs, au premier rang desquels on notait la présence de Nelly Meunier-Chanut, maire de Fontaines, accompagnée par plusieurs élus de la commune, et celle de Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture, représentant Gilles Platret, maire de Chalon. Auparavant, après les mots de bienvenue d’Eric Sauty, président du Rotary Chalon Saint-Vincent, Martine Morel, cheville ouvrière du concert, avait remercié les généreux partenaires et n’avait pas manqué d’annoncer que la gentille Upla venait d’effectuer sa première semaine de travail. Lequel consiste notamment à apporter une présence sécurisante et réconfortante, un climat propice à la libération de la parole des enfants, victimes d’agressions ou de violences.

Gabriel-Henri THEULOT