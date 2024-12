Venez à la rencontre de Voix du Monde ce mercredi rue Pasteur à Chalon

Ces derniers mois, le Centre Interculturel Conseil Formation Médiation (CICFM) a travaillé, en collaboration avec l'auteure Manon Vincent, autour d'un projet de revue interculturelle.

Pendant trois mois, il a été proposé aux adultes fréquentant les ASL (Ateliers Sociolinguistiques) des ateliers d'écriture menés par Manon. Après écoute et retranscription des parcours de migration et des expériences inspirantes, cela aura été l'occasion de partager et découvrir des saveurs et des traditions des quatre coins du monde.