Grosse affluence à la traditionnelle dégustation d’huîtres, escargots, saumon et fromage fort organisée par le Châtenoy Rugby Club (CRC).

Le CRC a maintenant pour tradition d’organiser la dégustation d’huîtres, d’escargots, de saumon et de tartines de fromage fort juste avant Noël, histoire de mettre les visiteurs dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Une action dont le but est de récolter des fonds pour faire tourner l’école de rugby et de pouvoir acheter du matériel, des équipements nécessaires au bon fonctionnement du club.

Cette année encore, les gourmets ont répondu présent à voir le monde qu’il y avait aussi bien dans le chalet que sous la tendue extérieure. Ils ont fait honneur aux assiettes d’huîtres, d’escargots, de saumon, le tout arrosé d’un petit verre de blanc ou de rouge pour finir par une tartine grillée au fromage fort.

Un passage par la vente des cases de la tombola en arrivant ou en sortant pour la modique somme de 2 € a fait quelques heureux gagnants.

Mais à table c'était pas mal du tout.

Ce vrai moment de convivialité comme savent l’avoir les sportifs du club et les dirigeants s’est déroulé toute la journée. Les joueurs étaient aux fourneaux pour préparer les assiettes de saumon, d’huîtres ou d’escargots, faire griller les tartines de fromage fort et faire le service au bar et sur table.

C’est quelques douzaines d’huîtres, autant d’escargots, de nombreux saumons et quelques kg de fromage fort qui auront été servis.

Comme d’habitude, il était possible d’acheter et d’emporter pour consommer chez soi seul ou entre amis, le plus important était d’apporter sa contribution financière au développement du club et de son école de rugby.

C.Cléaux