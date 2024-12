‘Chez Edith et Marcel’ les idées cadeaux ne manquent pas !

« Edith et Marcel », la référence concept-Store à Chalon-sur-Saône !

L’inventivité des créateurs à la recherche d’objets design et les collections insolites restent la force de cette boutique! Se faire plaisir, ou offrir un cadeau original, trouver des articles uniques, des objets rares, le seul lieu possible qui s’offre à vous à Chalon-sur-Saône, c’est le beau magasin « Edith et Marcel », 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône!

Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12h et de 14 h à 19 heures et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. Renseignements : Tél au 03 85 91 16 90. Pendant le mois de décembre 2024 la boutique est ouverte tous les dimanches 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h et le lundi après-midi de 15 h à 19 h.

(publirédactionel)