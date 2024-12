Comme tous les ans, HAÏKA, votre torréfaction chalonnaise, vous a déniché des perles rares pour les fêtes !

Terroirs exceptionnels, respect de la biodiversité de leur région, cueillette à la main : ces cafés d’excellence sont le fruit d’un savoir-faire artisanal et exigeant.

Le premier arrive tout droit du Panama, du plus haut volcan de la province Chiriqui : le Baru Black Mountain. Les caféiers bénéficient d’un environnement idéal dans ce terroir volcanique, au sol riche et au climat propice.

Doux et équilibré, ce café révèle à la tasse des notes gourmandes de chocolat noir et de framboises sucrées, et s’adapte bien à toutes les extractions.

Depuis 10 ans, Pedro Ecribado et Ezequiel Batista, gérants de la ferme, travaillent sans relâche pour l’amélioration de leurs cafés, du bien-être de leurs collaborateurs, et pour la conservation de la biodiversité de leur région.

Le second provient du Guatemala, au cœur de la forêt des magnifiques montagnes de Jutiapa. Pour ce micro-lot de la variété Pacamara rouge, seules les cerises les plus mûres sont cueillies à la main, afin de garantir le plus haut taux de sucre, puis séchées et triées en continu, toujours manuellement, pour obtenir un séchage homogène.

Ce soin particulier lui confère un bel équilibre et une grande complexité aromatique, alliant la sucrosité des fruits exotiques et de la datte, aux notes florales de jasmin.

Respectueux de l’environnement, des méthodes durables de production, des certifications biologiques et équitables, le producteur Ronald Pivaral se passionne pour les process qui améliorent les profils aromatiques de ses cafés et se renouvelle sans cesse pour proposer l’excellence malgré les difficultés liées au dérèglement climatique.

