Plus qu’une fête, Noël est tout un symbole !

Les derniers paquets cadeaux sont faits. Les agapes sont réfléchies, voir commandées ou déjà dans les frigos. Les Pères Noël, de toutes les couleurs, sont passés ou prêts à passer. L’image d’un consumérisme prononcé des fêtes de fin d’année bien en place dans les esprits. Tout a été fait pour que la fête de l’Abondance soit loin du sens profond de cette fête chrétienne.

Noël c’est autre chose !

C’est avant tout un évènement important dans la vie des Chrétiens. Ils sont les seuls à fêter cet évènement extraordinaire dont il ne faudrait pas perdre le sens, un sens de modestie construit autour de la simplicité et de l’amour.

Souvenons-nous de l’histoire de cette famille modeste de Nazareth. Lui, Joseph, simple charpentier vivant de ses mains, de son travail. Elle, Marie, ayant eu l’immense privilège d’avoir été choisi par Dieu pour être la Mère de Jésus. Un choix délibéré écrit dans l’Histoire du peuple d’Israël dans un très beau poème du prophète Isaïe : « Un enfant nous est né », et datant de 732 avant notre ère.

Modestie, simplicité, abnégation !

Célébrer Noël c’est revenir sur cette histoire simple de cette famille dont le choix du couchage ne put se faire que dans une étable. C’est donc dans un lieu modeste en soi que Marie accouchera, posant son enfant emmailloté dans la paille d’une mangeoire ou les animaux paissent. Que de modestie ! Que de simplicité ! Que d’abnégation aussi !

Comme le disent les textes, une étoile a scintillé plus fortement que d’autres dans la voûte étoilée de « cette inaccessible étoile » comme le chantait Jacques Brel. Elle a guidé jusqu’au lieu de l’accouchement, les bergers et leurs moutons, puis des Rois Mages venus de tous les continents.

Un message de joie et d’amour

Un symbole cette étoile servant de guide. Symbole avec ces bergers, des gens modestes et simples, vivant de leur travail et s’agenouillant devant cet « Enfant Dieu ». Symbole pour les Rois Mages portant des présents s’agenouillant aussi devant ce « Prince de la Paix »

Repensons à cette histoire, certes pas comme les autres, autour d’une naissance, de la Nativité pour les chrétiens. Pour ce Noël 2024, il serait bien de faire entrer en soi modestie et simplicité, comme les bergers et les Mages, sur le chemin que montre l’Etoile fait de joie et d’amour pour que la Paix règne parmi les hommes. C’est cela le message de Noël.

JC Reynaud