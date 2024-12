A Saint Bérain sur Dheune, le député Aurélien Dutremble, appelle le Préfet de Saône et Loire à réagir face au loup

eveurs, notamment celui de Monsieur Jean-Michel Cannet, j’ai officiellement adressé une lettre au préfet de Saône-et-Loire pour demander l’avancement immédiat des tirs de prélèvement dans cette zone.

La semaine dernière, j’ai eu l’occasion de rencontrer les éleveurs du secteur de Saint-Bérain-sur-Dheune, qui m’ont exprimé leur détresse face à cette situation. Ils subissent non seulement des pertes économiques importantes, mais également une fatigue psychologique liée à une insécurité permanente. Cette nouvelle attaque survenue depuis notre rencontre ne fait que souligner l’urgence d’une intervention rapide et adaptée des autorités.

Malgré des mesures de protection déjà mises en place, telles que des clôtures électrifiées, le prédateur continue de s’attaquer aux troupeaux, menaçant la pérennité des exploitations agricoles locales.

La situation illustre la nécessité de revoir les mécanismes actuels de gestion des prédateurs, notamment en facilitant les tirs de prélèvement dans les zones à risque élevé.

Le Rassemblement National défend une politique de soutien sans faille à nos agriculteurs et éleveurs, en réaffirmant que leur protection doit être une priorité nationale. En ce sens, j’appelle à une action rapide et décisive de l’État pour garantir la sécurité des exploitations et rétablir la sérénité dans nos campagnes.

Je demande également la mise en place d’un suivi renforcé de cette situation par les autorités compétentes et un soutien immédiat aux éleveurs touchés, qu’il s’agisse de compensation financière ou de renforcement des mesures de sécurité.

Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire