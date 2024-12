Le Grand Chalon Athlétisme remercie son nouveau partenaire

Le Grand Chalon Athlétisme a réceptionné la semaine avant Noël ses nouveaux tee-shirts floqués aux couleurs du club, issus de son partenariat avec Intersport Chalon-sur-Saône. Ces t-shirts symbolisent l’unité et la détermination des athlètes pour la saison à venir.

“Ce partenariat nous permet de bénéficier d’équipements de qualité à des conditions avantageuses, tout en renforçant notre visibilité lors des compétitions”, a déclaré le président du club.

Avec plus de 200 licenciés, le Grand Chalon Athlétisme continue de se développer et de promouvoir les valeurs sportives dans la région. Ces nouveaux t-shirts marquent une étape clé pour le club, prêt à relever les défis de la saison avec fierté et ambition.

Un grand merci à Intersport pour son soutien précieux et son engagement envers le sport local a tenu à préciser le Grand Chalon Athlétisme.