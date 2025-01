Référendums ? Consultations citoyennes ? Le Président de la République a annoncé vouloir donner la parole aux Français

C'est un Président de la République, rarement autant affaibli, qui a pris la parole pour la 8e fois à l'occasion des voeux de la nouvelle année. Après une dissolution de l'Assemblée Nationale, dont les conséquences étaient totalement prévisibles, une France écartelée et ingouvernable débute cette année 2025 dans un contexte politique toujours plus imprévisible. Entre un budget Bayrou devant être un copié-collé de son prédécesseur et dont on connaît le résultat, et une fracture sociale toujours plus béante, la France aborde 2025 dans un contexte social toujours plus tendu, où on peine à distinguer finalement l'issue possible.

Pour ses voeux à la Nation, Emmanuel Macron a ressorti l'éternelle carte de la consultation citoyenne, brandie déjà à multiples reprises, sans que finalement cela ne se concrétise. Alors 2025, année de la consultation ? Franchement on peine à y croire tant on connaît la frayeur de la classe politique sur l'appropriation citoyenne des sujets de société. Chacun a bien en mémoire la dernière consultation citoyenne organisée en 2005 sur le traité constitutionnel européen et la manière dont les résultats ont été traduits dans les actes.

En février dernier, l'actuel Ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau avait demandé l'organisation d'un référendum sur l'immigration... De là, à imaginer l'année 2025, comme l'année de l'écoute citoyenne ? Et puis comme disait si bien Coluche "si les hommes politiques français se mettaient à tenir leurs promesses, il leur faudrait le budget des Etats-Unis."

Même si les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent... ils étaient quand même 9,5 millions ce mardi soir.

Laurent Guillaumé