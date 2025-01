AVIS DE DECES - Monsieur Jean MORIN

GERGY



Nicole Morin, son épouse ;

ses filles et leurs conjoints ;

ses chers petits-enfants ;

Roland et Marie-Andrée Violot ;

son beau-frère et sa belle-sœur et leurs enfants ;

les familles Morin,

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean MORIN

survenu à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques auront lieu vendredi 17 janvier, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni plaques, ni fleurs.

Jean reposera à la chambre funéraire de Ciel, 6 Z.A . de Charbonneau jusqu'au vendredi 10 janvier.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.