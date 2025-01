La traditionnelle cérémonie des vœux aux agents municipaux c’etait ce mardi à la salle Jarreau

L’occasion pour Magalie Lucien, directrice générale des services, de dresser le bilan de l’année écoulée et surtout de remercier l’ensemble de ses collaborateurs pour leur travail, leur adaptabilité et leur réactivité face aux problématiques réorganisationnelles ou à la préparation et la gestion des nombreux événements qui ont rythmé la commune, entre autres.

La directrice générale des services a également regardé vers l’avenir :

« Votre engagement a donc été la clé de ces très nombreuses réalisations et je suis convaincue que nous saurons relever les défis qui nous attendent en 2025 avec la même énergie et le même professionnalisme.

Les chantiers lancés comme la restructuration du restaurant scolaire Jean Desbois et de la Mairie se poursuivront.

Comme évoqué plus avant, l’année qui s’ouvre devra concrétiser le plan d’actions pour les RPS, la refonte du régime indemnitaire et la mise en conformité du temps de travail.

Il faudra également ne pas relâcher les efforts entamés en faveur de la prévention des risques professionnels.

Et s’agissant de la qualité de vie au travail, je remercie celles et ceux qui se sont déjà inscrits au Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise qui aura lieu fin mars. Et j’encourage les autres à y participer, les inscriptions se font auprès de Philippe Perreau jusqu’au 15 janvier ».

Puis, Magalie Lucien a terminé sa prise de parole par accueillir et présenter les nouveaux salariés : ce sont 24 nouveaux agents municipaux qui sont arrivés à Saint-Marcel en 2024.

Ensuite, c’est Raymond Burdin, maire de la commune, qui s’est adressé aux agents afin de les remercier pour leur travail et leur engagement pour la commune de Saint-Marcel.

Enfin, ce fut l’heure des traditionnels remises de médailles et départs en retraite.

Au total, ce sont 6 agents municipaux qui ont pris leur retraite en 2024 :

*Brigitte Berthier, après 24 années passées au sein de la commune, responsable du service Entretien.

*Marc Charbonnier, animateur au sein du CITACT, en charge de l’espace multimédia, depuis le 1er Janvier 2011, daté à laquelle l’association a été municipalisée.

*Claire Coeur, à la commune de Saint-Marcel depuis 1992, puis au sein du service Comptabilité dès 2011.

*Christine Douriaux, tout d’abord en tant qu’ATSEM à partir de 1990 puis à partir de 2012, au sein de l’Orange Bleue et enfin au sein de la RPA Hubiliac depuis 2018.

*Rachel-Alain David, au sein des services techniques san marciaux depuis 1998.

À noter que Monsieur David a également été sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne de Saint-Marcel.

*Sylvie Perrot, au sein de la commune depuis 1983, comme auxiliaire de bureau, agent de bureau dactylographe, rédacteur puis attaché pour gérer le restaurant municipal, le développement économique, le logement et l’accueil, service dont elle a été la responsable.



Enfin, cette cérémonie s’est terminée par deux remises de médaille :

* Olivier GAUDILLAT (médaille d’argent – 20 ans)

Au sein de la commune depuis 1998 et titulaire depuis 2004 sur le grade d’agent du patrimoine, en exercice au sein de la bibliothèque municipale.

« Mémoire vivante des services communaux, votre appétence pour les photos et l’orthographe est bien connue et reconnue » a souligné Magalie Lucien.



*Pascale CONRY (médaille de vermeil – 30 ans)

Titularisée en 1995 et initialement dédiée au service informatique, Pascale intègre par la suite le service Comptabilité et Finances dont elle sera promu rédacteur territorial et responsable du service des Finances de la commune.

Ce moment solennel de début d'année et cher aux san-marciaux, s’est clôturé par un moment convivial autour du verre de l’amitié.



Amandine Cerrone.