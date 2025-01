"L'ASMM est un club qui se porte bien grâce à ses bénévoles et partenaires"

Encore une année qui débute sur les chapeaux de roue pour l'ASMM. A l'occasion des voeux de la nouvelle année, le Président Michelot, en présence des membres du bureau, avait convié tous les licenciés à partager la traditionnelle galette de la nouvelle année. Avec 330 licenciés, "nous sommes au taquet même si ou là il reste quelques places disponibles" a lancé le Président, démontrant la très bonne santé du club. Fort d'un tissu d'éducateurs bénévoles toujours aussi présents, le club de foot de la Côte Chalonnaise s'est même permis d'accéder à un 5e tour de Coupe de France, une première dans l'Histoire.

Le Président a retracé l'année 2024 tant du côté événements organisés que du côté des résultats sportifs. Entre le succès du premier concours de pétanque réunissant 80 doublettes, les stages jeunes pendant les vacances, le téléthon des écoles, le calendrier du club ou le bal du foot attendu pour le 1er février (attention il reste 20 places !), l'année 2025 s'annonce déjà bien chargée.

Frédéric Michelot a rappelé aux parents, l'importance de répondre systématiquement aux éducateurs, trop de message restant sans réponses, et complexifiant l'organisation des matchs. Les résultats sportifs dans la plupart des catégories viennent appuyer la bonne gestion du club, avec des équipes U13, U15 et U18, évoluant chacunes au plus haut niveau de leurs championnants. Le renouvellement du label école de foot féminin devrait tomber d'ici quelques semaines, rappelant aussi toute l'importance apportée par l'ASMM à la pratique féminine du football.

Si l'équipe fanion de l'ASMM demeure invaincue, "avec un petit matelas", le Président a insisté sur le fait "que ça ne va pas être facile, il ne faudra pas se relâcher". Des propos que Dominique Juillot a tenu à appuyer, prenant en considération son "caractère de compétiteur. L'ambition ce n'est pas un gros lot, le but est de gagner. Si on gagne, ça posera des problèmes de gestion mais je ne suis pas de ceux qui disent pourvu qu'ils ne gagnent pas".

Laurent GUILLAUMÉ