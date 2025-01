Tous à LaPéniche vendredi soir pour une soirée exceptionnelle avec Mahdi Metlaïne et Manoo !

Mahdi, pour démarrer cette nouvelle année, vous proposez un événement exceptionnel à LaPéniche, pouvez-vous nous en dire plus ?

Oui ! Pour commencer l’année en beauté, nous avons songé à organiser une soirée inédite à Chalon sur Saône où j’invite Manoo pour m’accompagner.

A cette occasion, LaPéniche va se métamorphoser en Club/Boite de nuit et nous aurons à coeur de proposer une offre artistique de qualité avec Manoo en tête d’affiche et moi en première partie.

Et aussi, j’ai toujours eu de bonnes relations avec LaPéniche où j’avais notamment lancé les Apéromix et les Virgins mojitos entre 2009 et 2020 (des Dj Set en after-work les jeudis). Il était donc évident pour moi de collaborer avec LaPéniche sur ce nouveau projet !

Par ailleurs, c’est une grande première pour moi, d’organiser un événement en format soirée à LaPéniche. Je crois que l’on risque fort de plonger de plus en plus dans les abysses de la nuit (rires). J’espère que cette nuit du 17 janvier sera excitante et pleine de surprises. En tout cas, on aura à coeur joie de pouvoir vous faire danser !

Comment s’est faite votre rencontre avec Manoo et pourquoi avez-vous décidé de vous associer lors de cette soirée ?

J’ai entendu parlé de Manoo lorsque j’ai débarqué à Lyon il y a 5 ans. C’est en quelque sorte une légende incontournable de cette ville. Si tu t’intéresses à l’univers des clubs lyonnais et de la musique Dance, tu seras obligé d’entendre parler de Manoo tellement il s’inscrit dans l’histoire de la ville. Tous les Dj’s de Lyon connaissent Manoo et le club où il joue : l’Ambassade.

C’est donc dans l’Ambassade que j’ai rencontré Manoo. Je l’ai vu recevoir des monstres de la House Music, tels que Louie Vega ou David Morales ou bien Dj Deep ! Forcément, cela m’a fasciné et m’a donné envie de m’intéresser à son univers. D’ailleurs, je me suis aperçu que sa musique était encore mieux embrassée à l’étranger, notamment en Afrique du Sud où il est en lien avec Black Coffee, une star du Dj’ing (Grammy Awards winner 2022).

Pour résumer, il était tout simplement naturel de penser à Manoo sur un événement comme celui du 17 janvier. Et comme j’ai eu l’opportunité de pouvoir le faire, je l’ai donc invité pour le plaisir des chalonnais que j’espère voir nombreux et nombreuses !

Vous êtes enseignant-artiste au Conservatoire du Grand Chalon, en quoi cela consiste t-il concrètement ?

Concrètement, cela consiste à former des DJ’s. Mon job au conservatoire est profondément artistique. Je ne forme pas des Dj pour de l’animation ou pour absolument plaire au public. J’aime engager mes élèves dans un processus créatif et de recherche en priorité.

À ce titre, on va profiter de la présence de Manoo pour faire une master class autour de l’événement où les élèves pourront apprécier son expérience, sa vision …

On profite de l’occasion pour vous demander quels sont vos vœux pour cette nouvelle année ?

Mes vœux pour 2025 ? Pleins de nouveautés, de partage et d’enthousiasme dans ce monde où tout devient incertain. La danse et la musique sont des langages universels orchestrés par l’amour et la générosité !

Pour finir, je tiens à remercier mes partenaires Transdev, L'appart fitness et bien sur le Conservatoire du Grand Chalon et LaPéniche.

SBR



Informations :

Tarif préventes : 10 €

Tarif réduit sur place : 10 €

Plein tarif sur place : 12 €

Tarif réduit : Demandeurs.euses d'emploi, bénéficiaires du RSA, Etudiant•es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, Intermittents, carte des cheminots.

Réservations :

- Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets à Chalon-sur-Saône

- Rock'n art Café, 1 rue Pasteur à Chalon-sur-Saône

- En ligne : https://billeterie.lapeniche.org/agenda

- Sur l'Application Pass Culture

CB à la billetterie et au bar !

Ouverture des portes : 20h30

Fin du son 1h30

LaPéniche

52 quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône

03 85 94 05 78