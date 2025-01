AVIS DE DECES - Madame Marie-Louise GOIN née BAY

CHALON-SUR-SAÔNE



Patrick et Annick GOIN

son fils et sa belle-fille ;

Astride et Florent, sa petite-fille

et son compagnon ;

Thaïs, Lélio et Swan,

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Marie-Louise GOIN

née BAY

survenu le 13 janvier 2025,

à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 20 janvier 2025, à 10 heures, église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône, qui sera suivie d'une inhumation au cimetière de Fley.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.