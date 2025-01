AVIS DE DECES - Monsieur Bernard GUEUGNON

GERGY (BOUGEROT) - FONTAINES (71) - VOUJEAUCOURT (25) - VERZY (51)



Martine, sa femme tant aimée ;

Sébastien et Nathalie,

Géraldine et Jérôme,

Etienne et Gaëlle,

Ses enfants adorés ;

Leilou et Quentin, Lucille et Lucas, Chloé, Charlotte, Evann, Titouan, Salomé, Elsa

ses petits-enfants son équipe d'amour ;

ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines des familles GUEUGNON et ROBLET,

ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de

Bernard GUEUGNON

Retraité KODAK

survenu le 9 janvier 2025,

à l'âge de 83 ans.

Bernard repose à la chambre funéraire de Crissey, où les visites sont libres.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 22 janvier 2025 à 13h45 en l'église de Sassenay, suivies de la crémation dans l'intimité familiale.

La famille ne souhaite ni fleurs ni plaques, toutefois, une rose coupée pourra être apportée par ceux qui le désirent, en hommage.

Elle rappelle à votre souvenir :

Marthe et Jean GUEUGNON

ses parents,

Michelle et Michel ROBLET

ses beaux-parents.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.