Bonne ambiance à la Galette des Rois du Comité de quartier Carloup-Place de Beaune-République

65 personnes ont répondu présent à la traditionnelle Galette des Rois du Comité de quartier Carloup-Place de Beaune-République, comme nous l'indique Martine Martin, sa présidente.

Une première manifestation pour le comité qui a eu lieu le dimanche 12 janvier à la Petite Salle Marcel Sembat, en présence de Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable.

Une première manifestation pour le comité juste avant l'après-midi Petit Loto le mercredi 22 janvier à la Petite Salle Marcel Sembat, avec de nombreux lots à gagner et petite restauration. Vente de cartons à 13 heures 45 et début des parties à 14 heures 15. Plus de renseignements au 06 63 01 42 57.

Le comité fêtera également la Chandeleur le jeudi 6 février, 15 heures, à la Maison Vagneur. Inscription au 06 11 84 05 09 ou directement au club La Passerelle les mardis 21 et 28 janvier, de 14 heures à 17 heures (5 euros par personne).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati