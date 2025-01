Remise d’équipements par la société Transdev / Zoom aux adultes licenciés du Grand Chalon Athlétisme

Le clin d’œil info-chalon.com

Lundi 20 janvier à 19 h 30, à la salle du Réceptif du stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, les séniors licenciés (138) au Grand Chalon Athlétisme se sont vu remettre en dotation, une sacoche à chaussures offerte par le partenaire Zoom / Transdev.

Une remise d’équipements qui se déroulait en présence de David Edmont, Directeur de la société Zoom / Transdev, des co-présidents du Grand Chalon Athlétisme, Christophe Magnien et Christophe Thibert, de Pascal Bourbon (Président d’Honneur), Vivien Saunié (secrétaire), d'Anaïs Breton (Trésorière) de Babeth Parisot responsable de la section ‘Marche Nordique’, ainsi qu’une trentaine de séniors licenciés du club.

Le club du Grand Chalon Athlétisme qui récompensait ensuite par des cartes cadeaux Babeth Parisot et Alain Bleich-Rétivat, les deux co-responsables de la Marche Sportive dont la section comprenant 55 licencié (es) vient d’être récompensée du label d’Or FFA , Pascal Bourbon (Président d’Honneur) et Vivien Saunié (secrétaire) pour leur implication au club.

La soirée se terminait par le verre de l’amitié autour d’une dégustation de galettes des rois !

Soulignons la belle action de solidarité de la société Transdev / Zoom qui avait déjà offert le mercredi 8 janvier 2025, à soixante-dix huit jeunes licenciés du Grand Chalon Athlétisme âgés de 6 à 12 ans, des sacoches à chaussures.

