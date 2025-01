Fragnes La Loyère : 2025, une année où plusieurs projets majeurs verront le jour annoncés à la cérémonie de vœux aux habitants.

Avec déjà une année 2024 bien chargée en nombres de travaux sur la commune, Fragnes La Loyère n’entend pas s’arrêter là et continuera à améliorer les équipements pour satisfaire les fralois.

Laurence Olivier, entourée des élus de la commune, a présenté le bilan de l’année écoulée devant les personnalités présentes Marie Mercier Sénateur, Alain Gaudray Conseiller départemental, Sébastien Martin Président du Grand Chalon, Raymond Burdin maire de St Marcel, les représentants des autorités militaires, les habitants de la commune, les représentants des associations et du CCAS…et Mélyne Dumontier reine de Fragnes La Loyère.

Un bilan positif avec de nombreux travaux d’amélioration et d’embellissement de la commune, la création d’un self-service à l’école et bien d’autres travaux. Afin que le village vive pleinement, il y a eu aussi des belles manifestations culturelles, sportives, conviviales et certaines plus tournées vers la solidarité, le social en partenariat avec le CCAS.

2024 a passé le relais à 2025 et la municipalité entend bien continuer à œuvrer pour ses habitants avec des projets structurants et de la concertation selon le discours de Madame le maire : « L’année à venir sera également marquée par des moments d’échanges avec vous… En 2025 plusieurs projets majeurs verront le jour. Nous procèderons à la végétalisation de notre cimetière pour en faire un lieu de recueillement plus accueillant et respectueux… Nous lancerons la rénovation de deux logements rue du Bourg destinés à la location et nous travaillons sur la création d’une cuisine dédiée à la production des repas scolaires grâce à un cuisinier sur place pour nos enfants qui pourront bénéficier de repas issus de la production locale en grande partie et de produits de saison… »

Tout ceci ne pourrait se faire sans l’engagement de toutes celles et ceux qui font vivre la commune au quotidien a précisé le premier magistrat de la commune.

Comme il est de tradition à Fragnes La Loyère, Sandrine Rochette a présenté les nouveaux habitants qui ont reçu un cadeau de bienvenue.

Avant de passer au moment convivial, Laurence Olivier a appelé Alain Mathey, agent de la commune depuis 24 ans et qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2025.

Alain Mathey a reçu un cadeau des mains des élus pour ces 24 ans de services à la communauté.

Pour finir Madame le maire a présenté Mélyne Dumontier première reine de la commune.

C.Cléaux