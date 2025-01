Fermeture potentielle de Tetra Pak à Longvic : Dijon Métropole exprime son soutien aux salariés

Communiqué de François Rebsamen, Président de Dijon Métropole, Ministre de L’aménagement du Territoire et de la Décentralisation, et de Nathalie Koenders, 1re Vice-Présidente de Dijon Métropole, Maire De Dijon

La potentielle cessation des activités de l’entreprise Tetra Pak sur son site de Longvic a été annoncée ce mardi 21 janvier. Malgré des investissements importants réalisés ces dernières années, le site industriel spécialisé dans la brique alimentaire d’emballage, propriété d’un grand groupe international détenu par une holding basée en Suisse, indique faire face à la fois à la baisse des volumes de production et à l’augmentation des coûts.



Cette annonce très regrettable confirmée aux salariés lors d’un comité social et économique exceptionnel ce mardi pourrait entraîner à terme la fermeture du site de production Dijon-Longvic qui compte 207 salariés. À la suite d’un entretien de Nathalie Koenders, 1re vice-présidente de Dijon métropole, maire de Dijon, avec le directeur du site qui a confirmé la situation, nous tenons en premier lieu à exprimer toute la solidarité de nos collectivités avec les salariés, que cette annonce plonge dans la plus vive inquiétude. Il s’agit d’un véritable choc pour les employés d’un site en activité depuis plus de 50 ans ainsi que pour leurs familles, à l’échelle de la ville de Longvic, de la métropole et de notre bassin d’emploi.



Nous espérons que le processus de consultation lancé par l’entreprise apportera des solutions de reclassement et de reconversion viables et pérennes aux salariés. Afin de pouvoir mobiliser toutes les ressources destinées à soutenir les salariés et envisager l’avenir du site, nous souhaitons également que nos collectivités puissent, avec la ville de Longvic, être associées au comité de suivi que mettront en place les services de l’État.