À Chalon-sur-Saône, la municipalité lance une bourse au bénévolat

La Ville de Chalon-sur-Saône va organiser une journée du bénévolat. Plus de détails avec Info Chalon.

À Chalon-sur-Saône, où plus de 800 associations jouent un rôle essentiel pour animer la vie locale et renforcer le lien social, le bénévolat constitue une force incontournable. Chaque jour, des habitants dévoués consacrent leur énergie à des causes variées, contribuant ainsi à la vitalité et à la solidarité de notre territoire.

L'idée d'organiser une bourse au bénévolat avait initialement été envisagée en partenariat avec France Bénévolat lors du Forum des associations, un événement phare réunissant 8000 visiteurs chaque premier samedi de septembre. Cependant, ce forum, déjà riche en activités et en échanges, ne permettait pas de mettre pleinement en lumière les opportunités de bénévolat ni de répondre aux attentes des associations et des volontaires.

Ainsi, il est apparu essentiel de créer un événement distinct, entièrement dédié à la mise en relation entre associations et habitants souhaitant s'investir. Cette bourse au bénévolat permettra de découvrir les besoins associatifs, d'échanger et de s’engager dans des projets porteurs de sens. Ce nouvel événement réaffirme la volonté de valoriser l'engagement citoyen tout en consolidant le tissu associatif local.

Le premier salon de rencontre entre associations et bénévoles aura lieu le samedi 15 février 2025 au Clos Bourguignon de 10 heures 30 à 13 heures 30.

Pour s'inscrire, une page dédiée sur le site de la Ville de Chalon-sur-Saône propose depuis décembre 2024 deux questionnaires :

• Pour les associations : exprimer leurs besoins en bénévolat.

• Pour les bénévoles : indiquer leurs motivations et les types d’engagement souhaités.

Grâce à ce questionnaire, il s'agit d'orienter les bénévoles vers les associations chalonnaises en recherche de soutien.

Si vous êtes intéressé(e)s, n'hésitez pas à cliquer ici.

Du côté de l'organisation de ce premier salon de rencontre entre associations et bénévoles, l'accueil se fera autour d'un café, et la manifestation se terminera par un moment convivial pour favoriser le réseautage, comme nous l'indique Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, en présence de Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs.

L'événement repose sur des échanges brefs où chaque association et bénévole disposent de 5 minutes pour dialoguer. Les associations présenteront leurs activités, leurs événements, leurs besoins en bénévoles (ponctuels ou réguliers) et les avantages de rejoindre leur structure. De leurs côtés, les bénévoles partageront leurs motivations et leurs centres d'intérêt.

Pour finir, côté communication, cette dernière se fera via des affiches visibles dans les salles des fêtes et à la maison des associations via une campagne d'affichage qui se fera dans toute la ville, suite à la conférence de presse qui a eu lieu hier, mercredi 22 janvier, dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. Elle sera également annoncé ce soir, jeudi 23 janvier à la Salle Marcel Sembat avec une intervention d'agents du service Vie Associative lors des vœux du maire aux associations pour recueillir des inscriptions.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati