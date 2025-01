Lancement de la Saint-Vincent Tournante : un défilé haut en couleurs pour ouvrir les festivités à Ladoix-Serrigny

Avant les premières lueurs du jour en ce samedi matin, le village de Ladoix-Serrigny s'anime par un temps doux préparant le terrain pour un spectacle grandiose.

A 7 h 30, les rues s'emplissent peu à peu d'un flot ininterrompu de participants : vignerons en tabliers, fanfares résonnantes et membres des 84 Sociétés de Secours Mutuel invitées arborant fièrement leurs bannières richement brodées et leurs saints. La société de secours mutuel de Ladoix-Serrigny, hôte de l'événement, ouvre le cortège dans une ambiance empreinte d'émotion et de fierté. La Confrérie des Chevaliers du Tastevin, vêtus de leurs traditionnelles capes pourpres, ferme le défilé





lire l'article sur info Beaune