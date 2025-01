Cette manifestation nationale vous offrira l’opportunité d’apprécier la richesse et la créativité présentes au sein du Conservatoire du Grand Chalon, lieu incontournable de formation aux spectacles vivants en musique, danse et théâtre.

Vendredi 31 janvier 2025 à partir de 17h - Conservatoire

Une myriade de spectacles courts, de concerts, d’impromptus, d’ateliers, de surprises et de bien d’autres choses encore vous permettront de créer votre propre parcours au gré de vos envies. Cette soirée est proposée en entrée libre et gratuite pour les petits et les grands. Nous vous attendons nombreux à cette soirée festive nichée au cœur de l’hiver chalonnais. Assurément la 12e Nuit des conservatoires mettra des étoiles dans vos yeux !

Découvrez le programme : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/nuit-des-conservatoires_1

Texte et visuel transmis par le Service Communication du Conservatoire du Grand Chalon